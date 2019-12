Geen vliegverkeer Eindhoven tot de middag

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport ligt donderdag tot 12.00 uur stil als gevolg van de dichte mist. Dat laat de luchthaven weten.

„Om op te stijgen hebben we 300 meter zicht nodig en om te landen 550 meter. Die waarden bereiken we nu niet”, zegt een woordvoerster. Volgens haar zijn er 1800 passagiers in de vertrekhal die moeten wachten tot hun vlucht gaat.

Eindhoven Airport raadt reizigers aan de website van de luchthaven en de vliegtuigmaatschappijen goed in de gaten te houden. De situatie kan worden aangepast als het weerbeeld verandert.

Vluchten naar Lissabon en Girona zijn donderdagochtend geannuleerd. Dat komt niet door de mist, maar door een staking in Frankrijk.