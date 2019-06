Geen verzoek om uitlevering verdachten

Het Openbaar Ministerie gaat niet vragen om de uitlevering van de vier mannen die zijn aangeklaagd voor het neerschieten van vlucht MH17. De drie Russische verdachten zitten vermoedelijk in Rusland, de aangeklaagde Oekraïner bevindt zich waarschijnlijk in het deel van Oekraïne waar de regering geen macht heeft. Beide landen leveren geen eigen onderdanen uit, hun grondwetten verbieden dat.

Dat heeft hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke laten weten.

Nederland gaat Rusland en Oekraïne wel vragen om de dagvaardingen te overhandigen aan de vier verdachten en om ze te verhoren. De vier verdachten kunnen ook op eigen gelegenheid naar de rechtbank op Schiphol komen, waar het proces wordt gehouden. Die rechtszaak begint op 9 maart om 10.00 uur in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol. Het proces gaat ook door als de vier verdachten niet aanwezig zijn.

Ook wordt Rusland gevraagd mee te werken aan het rechtshulpverzoek. Volgens Westerbeke werkt Rusland nog steeds niet voldoende mee met het onderzoek. De onderzoekers hebben onder meer nog vragen over de raketlanceerinstallatie. De Buk-installatie was afkomstig van de 53e Luchtafweerraketbrigade die gestationeerd is buiten de Russische stad Koersk.

De vier verdachten zijn rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Girkin, Doebinski en Poelatov hebben de Russische nationaliteit, Chartsjenko is Oekraïner. "Wij houden hen verantwoordelijk voor het neerhalen van MH17”, zei Westerbeke.