Geen vervolging voor uitspraken over Volkert

Het CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg en oud-VVD-Kamerlid Han ten Broeke worden niet vervolgd voor uitspraken die ze hebben gedaan over Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald.

Van Toorenburg en Ten Broeke hadden op de radio commentaar gegeven op berichtgeving in De Stentor. De krant schreef dat Van der G. met succes zijn fysieke meldplicht bij de reclassering had aangevochten door de rechtbank te vertellen dat hij zou willen emigreren. Vervolgens constateerde De Stentor dat Van der G. niet daadwerkelijk is geëmigreerd. Van Toorenburg en Ten Broeke namen het krantenbericht voor waarheid aan en deden onder meer uitspraken over vermeend misbruik van vrijheden binnen de rechtsstaat.

Van der G. deed aangifte tegen de twee van smaad en/of laster. Zijn advocaat Willem Jebbink stelde dat zijn cliënt zijn verzoek tot het opheffen van zijn fysieke meldplicht nooit met een concrete migratiewens had onderbouwd en dat van misbruik van vrijheden binnen de rechtsstaat dus geen sprake was.

Het OM ziet echter geen reden het Kamerlid en oud-Kamerlid te vervolgen. Het kan hen niet worden aangerekend dat ze mogelijk onjuiste beweringen in een krantenartikel hebben aangehaald, aldus het OM.

Jebbink zei dat zijn cliënt in beroep gaat tegen het niet-vervolgen van Van Toorenburg en Ten Broeke.