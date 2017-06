Geen vervolging voor smaad in zaak-Savannah

Er wordt geen vervolging wegens smaad ingesteld voor een bericht op Facebook over de zestienjarige verdachte in de zaak-Savannah.

De ouders van de jongen die vastzit in verband met de dood van Savannah (14) uit Bunschoten, deden daarvan vorige week aangifte. Op Facebook verscheen een foto van de jongen, met daaronder de tekst dat hij de moordenaar van Savannah is. Hoewel de foto vrijwel meteen weer is verwijderd, werd toch besloten aangifte te doen tegen de verspreider.

De zaak is geseponeerd omdat het OM niet bevoegd zegt te zijn om tot strafvervolging over te gaan. Dat besluit is volgens het OM genomen na overleg met alle betrokkenen. De plaatser van het bericht op Facebook is aangesproken op zijn gedrag, heeft spijt betuigd en het bericht verwijderd, aldus het OM.

De ouders zouden volgens het OM vooral een signaal willen afgeven dat niet zomaar alles op internet kan worden gezet. Omdat door de ouders geen formele klacht is ingediend, kan geen vervolging worden ingesteld. Smaad is namelijk een klachtdelict, waarbij alleen een aangifte niet genoeg is om tot vervolging over te gaan.