Geen vervolging stemfraude Bergen op Zoom

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke verkiezingsfraude bij een stembureau in Lepelstraat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen maart vorig jaar. De burgemeester van Bergen op Zoom, waar Lepelstraat onder valt, had aangifte gedaan.

Bij het bureau ‘t Weike werden toen twee uitgebrachte stemmen minder geteld dan het aantal stembiljetten. Dat werd vervolgens foutief ingevuld door de voorzitter van het stembureau om de administratie toch kloppend te maken. Dit zorgde ervoor dat de stemmen in de gemeente Bergen op Zoom opnieuw geteld moesten worden.

Dat het OM heeft besloten om de kwestie de seponeren, is onder meer omdat de voorzitter spijt heeft betuigd en hij niet de intentie had om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. Ook is de verkiezingsuitslag niet beïnvloed geweest en is de verdachte niet eerder in aanraking geweest met politie en justitie. Bovendien zal de man geen rol meer hebben bij komende verkiezingen in zijn gemeente.