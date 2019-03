Geen vervolging na afluisteren gemeenteraad

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar een journalist van Dagblad De Limburger wegens het lekken van vertrouwelijke informatie uit de gemeenteraad van Kerkrade. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend.

Tegen de journalist was aangifte gedaan. Maar na „bestudering van de aangifte en de camerabeelden concludeert het Openbaar Ministerie dat er geen sprake is van enig strafbaar feit”, aldus een verklaring.

Het staat volgens het OM vast dat de journalist heeft gepubliceerd wat er in de raadszaal werd besproken, maar daarbij schond hij „geen ambts- of beroepsgeheim”. Ook „gebruikte hij geen technisch hulpmiddel om het gesprek in de raadszaal te kunnen horen of bevond zich niet op een plek waar hij niet had mogen zijn.”

De journalist had opgevangen dat de huidige burgemeester van Heerlen, Ralf Krewinkel, had gesolliciteerd naar de vacature van burgemeester in het naburige Kerkrade terwijl hij ziek was. Na publicatie leidde dit tot het aftreden van Krewinkel.