Geen vervolging granaatexplosie Afghanistan

De tot levenslang veroordeelde oud-militair Admilson R. hoeft definitief niet voor de rechter te verschijnen vanwege de explosie van een handgranaat in een Nederlands legervoertuig in Afghanistan in 2010. Een andere oud-militair die bij het incident was, Erik Groenendijk, wilde dat R. werd vervolgd omdat hij denkt dat R. de handgranaat zelf in het voertuig had gegooid. Maar de Militaire Kamer van het gerechtshof in Arnhem wijst het verzoek om vervolging dinsdag af.

Het Openbaar Ministerie (OM) weigerde eerder al tot vervolging over te gaan, maar moest op gezag van de Militaire Kamer wel nieuw onderzoek instellen naar de explosie. Daarin is nu niet onomstotelijk vastgesteld dat R., die zelf ontkent, inderdaad de granaat heeft gegooid of gerold.

R. zit een levenslange straf uit, omdat hij na zijn Afghanistan-uitzending samen met zijn broer Marcos R. drie roofmoorden pleegde in Drenthe. Tijdens de rechtszaak heeft Admilson gezegd dat hij de granaat wél had gegooid, maar die verklaring trok hij later weer in. Het militaire hof ziet onvoldoende steunbewijs voor de bekennende verklaring en acht de kans dat een strafrechter tot een veroordeling zal komen, gering.

Groenendijk overleefde de explosie ternauwernood. Hij is diep teleurgesteld door de in zijn ogen „onnavolgbare” uitspraak van het hof, meldde zijn advocaat Sébas Diekstra. Volgens hem is er genoeg bewijs voor de rol van Admilson R. om tot een veroordeling te kunnen komen.