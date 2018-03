Geen vervolging agenten voor doodschieten man

Drie politieagenten van de eenheid Noord-Holland worden niet vervolgd voor het doodschieten van een man die zij op 1 september wilden aanhouden in Purmerend. Het Openbaar Ministerie (OM) concludeert na onderzoek door de Rijksrecherche dat het gebruik van vuurwapens gerechtvaardigd was vanwege een noodweersituatie.

De agenten waren ’s nachts afgekomen op een melding dat een man met een voorwerp een autoruit had vernield. Er ontstond volgens het OM een acute dreiging toen de man onverwacht in het donker schreeuwend op hen af kwam rennen met een groot voorwerp dat eruitzag als een gevaarlijk wapen.

Achteraf bleek dat de 41-jarige man een metalen stofzuigerbuis bij zich had, die hij dreigend boven zijn hoofd hield. De man rende vanuit de bosjes hard naar de agenten toe en remde niet af toen ze hem maanden te stoppen. Ze dachten dat het blinkende materiaal een groot mes, zwaard of slagwapen was.

Toen de man niet reageerde, losten de agenten waarschuwingsschoten. Ook dat hielp niet. Daarop schoten de agenten gericht en viel de man gewond op de grond. Toen ze de man naderden, stond hij opeens weer op en liep dreigend richting een van de agenten. Toen waarschuwingen nog steeds geen effect hadden, schoten de agenten nogmaals gericht. De man overleed ter plaatse. Volgens het OM gaat het om noodweer.

De familie van het slachtoffer legt zich mogelijk niet neer bij het oordeel van het OM, meldt hun advocaat Richard Korver. Ze beraden zich over de ontstane situatie.