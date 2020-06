Geen vervolging agenten in zaak-Joey D.

Het onderzoek van de Rijksrecherche naar de dood van Joey D. uit Rosmalen is afgerond. Volgens het Openbaar Ministerie valt „niemand iets te verwijten” en is de zaak afgedaan. De 27-jarige D. beschoot zich op 21 januari in zijn woning in Rosmalen met zijn eigen wapen, toen een arrestatieteam van de politie hem wilde aanhouden. Hij bezweek een dag later aan zijn verwondingen. Volgens het OM geeft het onderzoek geen aanleiding de betrokken agenten strafrechtelijk iets te verwijten.

Op de bewuste dag veroordeelde het gerechtshof D. in hoger beroep tot 15,5 jaar cel voor de moord op zijn oom, in december 2014. De rechtbank had hem eerder vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Na de uitspraak van het hof wilde de politie hem aanhouden.

Bij de eerste poging daartoe bleek D. een vuurwapen te hebben, meldt het OM vrijdag. De politie loste waarschuwingsschoten en D. verschanste zich in het huis. Daarna zette de politie onderhandelaars en een arrestatieteam (AT) in. Toen D. niet te bewegen was zelfstandig naar buiten te komen, viel het AT de woning binnen. D. zat in een kast onder de trap. Daar hoorden de AT’ers meerdere schoten. Omdat er mogelijk op hen werd geschoten, schoten zij eenmaal op de kast. D. is niet door een politiekogel geraakt.

Het OM noemt het incident „in de eerste plaats een heel trieste gebeurtenis”, vooral voor D.’s naasten. De onderzoeksresultaten zijn deze week met de familie van D. besproken, aldus het OM.