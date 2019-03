Door de extreem harde windstoten zijn er tot zeker 16.00 uur geen vertrekkende vluchten vanaf Eindhoven Airport mogelijk. Zeven vluchten lopen hierdoor vertraging op.

„Het is te gevaarlijk om nu vluchten te laten vertrekken”, aldus een woordvoerder van de Brabantse luchthaven. „De verwachting is dat het na 16.00 uur beter wordt, al kunnen we op dit moment nog geen garanties geven.”

Vooralsnog kunnen aankomende vluchten wel landen op Eindhoven Airport, al is er aan het begin van de middag nog wel een vlucht uitgeweken naar Münster-Osnabrück.