‘Geen vermindering in drugshandel door coronavirus’

De drugshandel is niet afgenomen sinds de strenge maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in maart werden aangekondigd. Dat zegt eenheidschef van de Rotterdamse politie Fred Westerbeke tegen het AD. Volgens hem komen er nog steeds grote partijen cocaïne binnen in de Rotterdamse haven.

„We zien geen enkele vermindering van de partijen drugs die binnenkomen. Criminele passen zich razendsnel aan”, aldus Westerbeke. Ook het handelen op straat gaat door. Dealers hebben zich volgens de politiechef verplaatst naar drukkere plekken, omdat ze anders te veel op zouden vallen.

Volgens Westerbeke is de misdaad op bepaalde fronten flink gedaald door de coronacrisis. „We krijgen minder meldingen van inbraak en ook van zakkenrollen.” Het aantal overlastmeldingen is juist toegenomen, aldus Westerbeke.