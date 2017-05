Geen verkeer door storing brug Afsluitdijk

Door een technische storing aan de brug bij het Friese Kornwerderzand, kan het verkeer maandagmiddag niet over de Afsluitdijk (A7) richting Noord-Holland.

Het kan volgens een woordvoerder van de ANWB enige duren voordat de storing verholpen is. Rond 14.15 uur stond er aan de Friese kant van de Afsluitdijk een file van enkele kilometers. Verkeer vanuit Heerenveen richting Amsterdam wordt door de Flevopolder omgeleid via Joure en Emmeloord, over de A7, A6 en A1.

Eind vorige maand waren er ook al problemen met de brug bij de Lorentzsluis. De klep van de brug kon toen niet dicht. Het verkeer op de Afsluitdijk werd toen enige tijd over de zuidelijke tweebaansweg geleid waardoor er voor elke richting maar één rijstrook beschikbaar was.