Geen vergunning meer voor eigenaar beschoten café Hilversum

De eigenaar van een in 2015 beschoten café in Hilversum krijgt zijn exploitatievergunning definitief niet terug. Dat heeft de Hoge Raad bepaald, aldus de gemeente Hilversum maandag.

Op 5 september 2015 schoot een Poolse man met een pistoolmitrailleur op het toen drukbezochte etablissement. De man was eerder die avond het café uitgezet en kwam gewapend terug om verhaal te halen. Hij raakte het pand ernaast, er vielen geen gewonden. De rechtbank veroordeelde hem tot tien jaar cel.

Het café werd op last van de burgemeester gesloten en de vergunning ingetrokken. Een nieuwe vergunningaanvraag wees hij af, omdat de eigenaar volgens de gemeente „van slecht levensgedrag” is. Daarop spande de eigenaar een juridische procedure tegen de gemeente aan, om een vergunning af te dwingen. De Hoge Raad heeft nu in zijn nadeel beslist. Het pand houdt wel een horecabestemming.