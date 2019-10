Geen verdachte lekken sollicitatie Roemer

Het onderzoek naar wie heeft gelekt dat oud-fractieleider van de SP Emile Roemer deelnam aan de sollicitatieprocedure voor de nieuwe Gelderse commissaris van de Koning heeft geen verdachte opgeleverd. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie rond de benoeming gestaakt.

De Gelderlander onthulde in januari dat oud-fractieleider van de SP Emile Roemer was gepasseerd voor de functie. Hij legde het af tegen de Apeldoornse burgemeester John Berends. De voorzitter van de vertrouwenscommissie deed in maart aangifte van schending van de geheimhoudingsplicht.

Onderzoek van de Rijksrecherche heeft uitgewezen dat tientallen mensen van de voordracht op de hoogte waren. Het onderzoek heeft geen verdachte opgeleverd die bewust of onbewust informatie heeft gelekt. Ook zijn er geen aanknopingspunten om de groep van mogelijke verdachten te verkleinen. Daarom heeft het OM de Rijksrecherche opdracht gegeven de zaak niet verder te onderzoeken.