Geen verbod op posters Second Love

De reclameborden van overspelsite Second Love blijven staan in de provincie Zuid-Holland.

Dat schreven de Gedeputeerde Staten van de provincie deze week in een reactie op vragen van de CU/SGP.

De CU/SGP-fractie had begin november in een brief haar bezorgheid geuit over de reclames, die zouden oproepen om vreemd te gaan.

In de reactie geven de Provinciale Staten aan dat de posters voldoen aan de Nederlandse Reclamecode (NRC). „Indien men van mening is dat een bepaalde advertentie daar niet aan voldoet, kan eenieder daarover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.”

De regels van de NRC worden landelijk geregeld. „Wij zijn dan ook niet voornemens om andere of aanvullende regels op te leggen”, zo is te lezen in de brief.

De afgelopen twee jaar zijn er in de provincie Zuid-Holland zo’n tweehonderd posters getoond met advertenties van Second Love.