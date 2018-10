Geen uitlevering om rechterlijke macht Polen

Een Poolse verdachte wordt vooralsnog niet uitgeleverd aan Polen. De rechtbank in Amsterdam wil eerst antwoord op vragen over het functioneren van de rechterlijke macht in het land. De man wordt in Polen verdacht van drugssmokkel en -handel.

De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft de afgelopen jaren een serie omstreden hervormingen doorgevoerd. Die geven de regering meer invloed over de rechterlijke macht. Daardoor komt volgens de Europese Unie de scheiding der machten in het land in gevaar. De rechtbank vreest dat de man daardoor geen eerlijk proces zal krijgen.

De rechtbank volgt een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, die stelde dat een rechtbank eerst moet beoordelen of de hervormingen gevolgen hebben voor de positie van de rechters die in de strafzaak moeten rechtspreken.

Het Europese Netwerk voor Raden van de Rechtspraak schorste Polen in september als lid, omdat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht.