‘Geen twijfel over aan Indonesië teruggegeven heldenkris’

Het Nederlandse Nationaal Museum van Wereldculturen twijfelt niet dat de heldenkris die onlangs werd teruggegeven aan Indonesië de juiste dolk is. Het Indonesische tijdschrift Tempo publiceerde onlangs een artikel waarin stond dat Indonesische experts hieraan twijfelen.

„Gedurende het onderzoek naar de kris werden diverse experts geconsulteerd, waaronder historici, krissenexperts en herkomstonderzoekers uit binnen- en buitenland”, schrijft het museum in een verklaring. „Ook werden de voorlopige conclusies van het onderzoek voorgelegd aan de experts die door de Indonesische regering hiervoor waren aangewezen en die de kris in februari uitvoerig zelf hebben onderzocht. Ook zij onderschreven de uitkomsten.”

De dolk werd in 1831 door kolonel J.B. Cleerens overhandigd aan koning Willem I met een brief waarin staat dat de kris van de Indonesische prins Diponegoro (1785 - 1855) is geweest. De kris die is teruggegeven is volgens het museum de enige uit de Nederlandse collectie die voldoet aan de beschrijving in de brief aan Willem I.

Het steekwapen lag in het Museum Volkenkunde in Leiden. Diponegoro was een verzetsheld tijdens de Java-oorlog tegen het Nederlandse bestuur. Hij werd in 1830 gevangengenomen en wordt in Indonesië gezien als nationale held.