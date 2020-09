Geen treinverkeer op traject tussen Hilversum en Bussum

Op het spoor tussen Hilversum en Bussum is een bovenleiding beschadigd geraakt. Hierdoor kunnen op dit traject geen treinen rijden, meldt ProRail zaterdagavond.

„Het herstellen van een bovenleiding is niet zomaar gedaan”, zegt een woordvoerder van ProRail. Het spoor tussen Hilversum en Naarden-Bussum is een druk bereden spoor, want het maakt deel uit van de verbinding tussen Amersfoort en Amsterdam en de verbinding Utrecht-Almere.

Op de website van de NS staat dat de extra reistijd tussen Utrecht en Almere meer dan 60 minuten bedraagt. Naar verwachting van de NS is de storing rond 22.30 uur opgelost, maar volgens de woordvoerder van ProRail is dit een te optimistische inschatting en is het waarschijnlijker dat zondagochtend weer treinen rijden op het traject.

Op het spoor is een trein stil komen te vallen. Ongeveer zestig reizigers in de trein worden geëvacueerd. Het is niet bekend hoe de bovenleiding heeft kunnen breken, dat wordt nog onderzocht.