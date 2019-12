Tussen Amersfoort en Den Dolder rijden woensdag tot ongeveer 19.30 uur geen treinen, zo meldt de NS. Volgens de politie komt dit door een fietser die in Amersfoort is aangereden door een trein. Dat gebeurde op de spoorwegovergang bij de Barchman Wuytierslaan. Onduidelijk is hoe het met de fietser gaat.

De hulpdiensten zijn aanwezig. Treinreizigers kunnen de actuele informatie volgen op de stationsborden en in de NS-app.