Geen treinen over Moerdijkbrug

Treinreizigers hebben vanaf dinsdag tot en met 11 augustus last van werkzaamheden op de Moerdijkbrug. ProRail vernieuwt de spoorconstructie van de belangrijke noord-zuidverbinding over het Hollandsch Diep. Treinreizigers tussen Zwijndrecht en Breda, en Zwijndrecht en Roosendaal worden in deze periode per bus vervoerd.

Het spoor op de brug werd in 2003 ook al eens vervangen. Tussen 2014 en 2015 had groot onderhoud plaats aan de constructie, maar dat werd niet goed uitgevoerd. Er ontstonden haarscheurtjes. Vorig jaar vonden daarom spoedreparaties plaats, met veel hinder voor reizigers en het goederenvervoer. Dagelijks gaan 75.000 treinpassagiers de brug over en passeren gemiddeld 75 goederentreinen.