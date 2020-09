Geen treinen op traject Dordrecht vanwege corona

Op het traject tussen Dordrecht en Dordrecht Stadspolders konden donderdagochtend enige tijd geen treinen rijden. Volgens ProRail is er op de regionale verkeersleidingspost tijdelijk personeelstekort ontstaan. Dat komt doordat treinverkeersleiders vanwege het coronavirus uit voorzorg niet werken wanneer zij lichte gezondheidsklachten hebben.

„Het is de eerste keer dat we een trein niet kunnen laten rijden. Op bepaalde trajecten zitten we al niet heel ruim in ons jasje wat verkeersleiders betreft en nu komt ook nog de situatie met het thuis blijven bij lichte klachten daarbij. We zijn daarom hard op zoek naar personeel”, aldus een woordvoerder van ProRail.