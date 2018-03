Geen treinen naar Schiphol om kleine brand

Van en naar Schiphol rijden vrijdagavond enige tijd geen treinen. In het achterste treinstel van een passagierstrein woedde een kleine brand. De brand is inmiddels geblust, meldt een woordvoerder van de brandweer. Niemand is gewond geraakt.

De trein staat bij perron 4 en is ontruimd. De brand, die iets voor 22.30 uur uitbrak, is vermoedelijk ontstaan in het toilet van het achterste treinstel. De politie onderzoekt de oorzaak.

De veiligheidsregio Kennemerland meldt dat de herstelwerkzaamheden naar verwachting tot 01.00 uur gaan duren.