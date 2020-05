‘Geen tijdige zorg voor 200.000 hartpatiënten door corona’

Zo’n 200.000 hartpatiënten in Nederland hebben door de corona-uitbraak geen tijdige zorg gekregen. Dit leidt bij tienduizenden hart- en vaatpatiënten tot vroegtijdig overlijden en tot verlies van kwaliteit van leven. Dat concluderen onderzoekers van adviesbureau Gupta Strategists, samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Value Based Healthcare-researchafdeling van het bedrijf Medtronic.

Voor niet-coronapatiënten heeft het tekort aan reguliere zorg grote gevolgen, becijferen de onderzoekers, onder meer bij hart- en vaataandoeningen. „Het gaat om tienduizenden patiënten met een hartinfarct, boezemfibrilleren of andere hartproblemen. In totaal gaat het om tot wel 100.000 verloren levensjaren”, zegt NVVC-voorzitter Bert van Rossum. „Om een beeld te geven: dat kan bijvoorbeeld betekenen dat tienduizend hartpatiënten een tien jaar kortere levensverwachting hebben. Daarnaast verslechtert de gezondheid van nog eens vele duizenden hartpatiënten door het tekort aan die noodzakelijke zorg. Een onwaarschijnlijk grote impact die we onder ogen moeten zien.”

Volgens de auteurs is het onverantwoord om langer te wachten met het inrichten van gezondheidszorg „volgens een nieuw normaal”. Ze willen dat er nooit meer zo’n rem komt op de reguliere zorg mocht zich weer een uitbraak voordoen. Daarvoor moet onder meer coronazorg worden geconcentreerd in geselecteerde ziekenhuizen of aparte ziekenhuisafdelingen. Daarnaast is zorg thuis op afstand een oplossing voor de continuïteit van ziekenhuiszorg, door patiënten op die manier te monitoren.