Geen terroristisch motief steekpartij Den Haag

De 35-jarige man die is aangehouden voor de steekpartij vrijdagavond in Den Haag, had daarbij geen terroristisch motief. Dat meldt de politie na een eerste verhoor van de man. Wat zijn motief dan wel is geweest, is nog niet bekend.

De verdachte werd zaterdagmiddag aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. Hij wordt nog verhoord op het politiebureau.

Bij de steekpartij op de Grote Marktstraat in Den Haag raakten drie tieners gewond: een jongen van 13 uit Den Haag en twee meisjes van 15 uit Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. Ze kenden elkaar niet. De slachtoffers werden in het ziekenhuis behandeld en konden aan het eind van de vrijdagavond weer naar huis.