Geen tbc-vaccin voor ziekenhuizen om tekort te voorkomen

Het RIVM weigert vaccins tegen tuberculose (tbc) te leveren aan alle ziekenhuizen die daarom vragen, omdat dan tekorten ontstaan. Twee academische ziekenhuizen, UMC Utrecht en Radboudumc in Nijmegen, opperden eerder deze week dat het vaccin tegen tbc mogelijk het risico op besmetting met het nieuwe coronavirus kan verminderen. Ze gaan onderzoeken of dat zo is, door honderden zorgmedewerkers te vaccineren met het middel BCG (Bacillus Calmette-Guérin).

Na de aankondiging van het onderzoek bestelden andere ziekenhuizen direct voorraden van het vaccin. Ze zouden de uitkomsten het liefst niet afwachten en nu al hun medewerkers inenten.

Het RIVM meldt een „sterke toename” in de vraag, maar kan daar niet aan voldoen. Dan zouden namelijk te weinig vaccins overblijven voor de eigenlijke doelgroep: zuigelingen die een verhoogd risico lopen op tbc. Het wordt vooral gegeven aan kinderen van wie minstens één ouder uit een land komt waar tbc veel voorkomt, in tegenstelling tot Nederland. Wereldwijd is het vaccin schaars.

De gedachte achter het onderzoek is dat het vaccin het afweersysteem een oppepper kan geven, waardoor de kans op infectie kleiner zou kunnen zijn. Het RIVM wil wel meewerken aan het onderzoek, maar levert voorlopig niet aan andere ziekenhuizen en ook niet aan groothandels. Het instituut gaat over de situatie overleggen met het ministerie van Volksgezondheid.