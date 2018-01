Geen supersnelrechtzittingen na jaarwisseling

2018 begint zonder supersnelrechtzittingen in de rechtbanken. De jaarwisseling leidde niet tot zaken die in aanmerking komen voor deze extra snelle vorm van rechtspraak, laten het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak weten.

Vorig jaar was er na de viering van de jaarwisseling één man die terechtstond in een supersnelrechtszaak. Hij kreeg vier maanden cel waarvan één voorwaardelijk voor het mishandelen van een agent tijdens een huisfeestje in Zoetermeer.

Supersnelrecht is een samenwerking tussen OM en de Rechtspraak. De verdachte moet hierbij binnen drie tot zes dagen voor de rechter verschijnen. Alleen eenvoudige zaken komen hiervoor in aanmerking. De verdachte moet zelf ook akkoord gaan met een behandeling volgens het supersnelrecht.