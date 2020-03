Geen subsidie Barneveld voor beeld Lodewijk Napoleon

De gemeenteraad van Barneveld hoeft volgende week niet te beslissen over een gemeentelijke bijdrage van 35.000 euro voor een standbeeld van Lodewijk Napoleon in Voorthuizen. Na protesten in het dorp trekt stichting Napoleon in Voorthuizen (NiVo) haar subsidieaanvraag daarvoor in.

Veel kans van slagen zou het verzoek naar alle waarschijnlijkheid ook niet hebben gehad. „Een standbeeld moet verbindend zijn en als het niet verbindend is, moeten we dit niet doen”, vertolkte ChristenUnie-woordvoerder Jaap van den Top vorige week tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad de gevoelens van meerdere raadsleden.

Het beoogde standbeeld stuit in Voorthuizen op weerstand. Een actiegroep verzamelde in twee weken ruim 950 handtekeningen tegen de plannen voor het beeld. Insprekers betoogden tijdens de commissievergadering dat er in het dorp onvoldoende draagvlak voor het idee van NiVo is.

De stichting vindt dat Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778-1846), de eerste koning van Nederland en de jongere broer van keizer Napoleon, voor Voorthuizen van betekenis was. Zo zorgde hij ervoor dat tussen Apeldoorn en Amersfoort een klinkerweg werd aangelegd, die het dorp welvaart heeft gebracht.

Een standbeeld zou Voorthuizen toeristisch, recreatief en economisch kunnen versterken, meent NiVo. De stichting denkt onder meer aan het organiseren van Franse weken in het dorp. Omdat Lodewijk Napoleon „een koning met een sociaal hart” was, wil de stichting daarnaast een fonds opzetten om met geld of natura incidenteel personen te ondersteunen die het buiten hun schuld financieel moeilijk hebben.

De actiegroep en andere tegenstanders wijzen een standbeeld van Lodewijk Napoleon af. „Hij was onderdeel van een bezettende macht, door Napoleon aangesteld om te regeren als marionet.” Een Franse generaal dreigde in 1804, voordat Lodewijk Napoleon aantrad, zelfs Voorthuizen plat te branden omdat het dorp zich verzette tegen de inkwartiering van huzaren.

Bovendien was, zo redeneren de tegenstanders, het bestraten van de weg van Amersfoort naar Apeldoorn „niet bedoeld om Voorthuizen op de kaart te zetten”, maar vooral militair belang van de Fransen en ook wel persoonlijk belang van Lodewijk Napoleon. Hij verbleef geregeld in Paleis Het Loo in Apeldoorn.

De tegengeluiden in Voorthuizen hebben NiVo er nu toe gebracht het subsidieverzoek terug te nemen. „We willen de verbinding zoeken en geen tweespalt veroorzaken”, zegt voorzitter Piet Langeweg.

„Een standbeeld in de publieke ruimte met deels overheidsgeld dient groot draagvlak te hebben, dat realiseren we ons.”

De stichting blijft wel ijveren voor haar standbeeld. Het bestuur beraadt zich hoe in Voorthuizen het draagvlak daarvoor kan worden verbreed en benadert andere partijen om het benodigde geld bijeen te krijgen. De actiegroep gaat daarom volgens woordvoerder Kees Mulderij waarschijnlijk door met het inzamelen van handtekeningen. „Die wilden we volgende week voor de raadsvergadering aanbieden aan de burgemeester, maar dat is nu niet meer nodig.”