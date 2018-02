Geen strafzaak tegen tabaksfabrikanten

Roken is dodelijk, maar dat maakt de tabaksindustrie nog niet strafbaar volgens justitie. Sigaretten zijn een legaal genotsmiddel en het strafrecht biedt „niet de handvatten” om de gezondheidsschade die door roken ontstaat tegen te gaan, oordeelt het Openbaar Ministerie (OM). De fabrikanten reageren tevreden, maar advocaat Bénédicte Ficq geeft haar gevecht niet op.

Ze stapt naar het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. De advocaat vertegenwoordigt longpatiënten en tientallen maatschappelijke organisaties die aangifte hebben gedaan tegen de industrie. Ze beschuldigen de vier grote spelers Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International en Imperial Tobacco van zware mishandeling met dodelijke gevolgen.

Organisaties als KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zeggen „vol vertrouwen” uit te kijken naar de procedure bij het hof. „Er is tijd nodig om anders te gaan denken over de tabaksindustrie. Blijkbaar is het OM nog niet zover”, reageert een woordvoerster van KWF.

Anne Marie van Veen, die longkanker kreeg en in 2016 aangifte deed, zegt dat al veel is gewonnen door de zaak. „Er is een brede maatschappelijke discussie op gang gekomen.” Maar de „misdadige praktijken” van de tabaksindustrie moeten wat haar betreft wel worden gestopt.

Maar volgens het OM houden de fabrikanten zich aan Europese en nationale wetten. De fabrikanten benadrukken dat ook in hun reacties. Het OM oordeelt daarnaast dat het „uiteindelijk de roker zélf is die - zich bewust zijnde van de gezondheidsrisico’s - de aanzienlijke kans op eigen gezondheidsschade aanvaardt door met roken te beginnen of niet daarmee stopt”.