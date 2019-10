Geen strafzaak om lekken WODC

Er komt geen strafzaak over het lekken van een vertrouwelijke notitie over het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar de schending van geheimhoudingsplicht, waarvan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aangifte had gedaan. Daaruit is geen verdachte naar voren gekomen, meldt het OM.

De notitie werd gelekt tijdens de zogeheten WODC-affaire, waarin een klokkenluider aan de bel trok over politieke beïnvloeding van het onafhankelijke centrum. Deze Marianne van Ooyen was niet bij het lekken van de notitie betrokken, maar ondervond wel hinder van het strafrechtelijk onderzoek, onder meer omdat de Rijksrecherche haar telefoon afluisterde. Ze onderhandelt met het ministerie over genoegdoening daarvoor.