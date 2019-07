Geen strafonderzoek psycholoog na zelfmoord

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de psycholoog van de Brabantse jonge vrouw Ximena. Zij pleegde begin vorig jaar op 19-jarige leeftijd zelfmoord met een middel dat ze op internet had gekocht. Haar ouders deden in december aangifte tegen de psycholoog wegens dood door schuld, omdat ze vinden dat zij professioneel ernstig nalatig is geweest.

In een brief meldt het Openbaar Ministerie aan advocaat Sébas Diekstra van de ouders „niet te komen tot een strafrechtelijke verdenking, ofwel een redelijk vermoeden van schuld”. De officier van justitie schrijft dat hij de emoties en frustraties van de familie begrijpt, maar geen grondslag ziet voor strafrechtelijke vervolging.

Volgens de ouders zou de therapeute Ximena aan haar lot hebben overgelaten toen ze psychisch op een dieptepunt zat en had aangegeven zelfmoord te wilde plegen. Haar behandelaar liet volgens de ouders na om de therapie te intensiveren. Ze lichtte ook de ouders niet in, zodat niemand anders dan de psychologe afwist van haar acute suïcidale situatie.

De zelfmoord van Ximena leidde tot maatschappelijke en politieke ophef, omdat zij het middel makkelijk had kunnen aanschaffen via internet.