Geen straffen opgelegd in zwanendriftzaak

De rechtbank in Den Haag heeft geen straffen opgelegd in een conflict tussen de Stolwijkse dierenactiviste Saskia van Rooy, een zwanendrifter uit Nieuwerbrug aan den Rijn en twee vrouwelijke familieleden. De kwestie speelde al in 2013, toen het tot een schermutseling kwam tussen de drie vrouwen. Beelden daarvan verschenen op televisie en leidden tot veel publieke ophef. Het regende aangiftes over en weer.

Van Rooy, van huis uit dierenarts, deed onderzoek naar het zwanendriften, waarbij de vleugels van zwanen deels worden afgeknipt zodat ze niet meer weg kunnen vliegen. Inmiddels is er een verbod op. Ze legde de activiteiten op beeld vast. Zwanendrifter Bep O. deed aangifte tegen haar vanwege stalking. De aanklager had 120 uur voorwaardelijke taakstraf geëist, maar de rechter sprak haar vrij.

Ook is Van Rooy vrijgesproken van geweld tegen de twee vrouwen. Alleen Anne O. is schuldig verklaard aan mishandeling van de activiste. Maar de rechter besloot haar geen straf op te leggen.