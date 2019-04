Geen straf voor verbergen lijk vader

De 52-jarige Peter van D. heeft geen straf gekregen nadat hij het lichaam van zijn overleden vader (84) tien weken lang verborgen had gehouden in zijn huis in Nuenen. De rechtbank in Den Bosch oordeelde dinsdag dat straf geen enkel doel dient.

Zijn vader was begin vorig jaar een natuurlijke dood gestorven. Omdat Van D. altijd al volledig afhankelijk was van zijn vader, hield hij zijn dood verborgen. Hij gebruikte de AOW van zijn vader, net als voor zijn dood, om zijn eigen schulden mee af te lossen en om boodschappen te doen. Zelf had hij geen uitkering. Hij leefde geïsoleerd.

Omdat Van D. ernstig ziek is, is hij niet geschikt voor een celstraf. Hij is nu opgenomen en wordt geholpen met zijn problemen. Dat wil de rechtbank met een straf ook niet doorkruisen. Om die reden was ook slechts één maand voorwaardelijk cel geëist.

Het lichaam werd ontdekt, nadat buren de man al een tijd niet hadden gezien en vliegen voor het raam zagen zitten. Rond het lijk stonden luchtverfrissers.