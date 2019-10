Geen straf voor poging doodslag om noodweer

Een 41-jarige Arnhemmer handelde uit zelfverdediging toen hij in maart van dit jaar in zijn woning verschillende keren schoot op een man die hem zeer agressief benaderde. De rechtbank in Arnhem legt hem daarom geen straf op voor poging tot doodslag. Hij krijgt wel drie maanden cel voor verboden wapenbezit.

De man had ruzie gekregen in de binnenstad met het latere slachtoffer, die daarbij doodsbedreigingen uitte. Toen die ’s avonds verhaal kwam halen bij de woning en daarbij iets uit zijn kofferbak haalde, dacht de Arnhemmer dat hij een wapen pakte. Die rende daarop naar boven, terwijl hij hoorde hoe het ruitje in de voordeur werd ingeslagen. Hij pakte zijn wapen en ging terug naar beneden, waar hij vrijwel direct schoot. Het slachtoffer overleefde, wat volgens de rechtbank vooral aan geluk is te danken.

De rechtbank bevestigt dat de Arnhemmer handelde uit noodweer en ontslaat hem van alle rechtsvervolging voor poging tot doodslag.

Overigens pakte het slachtoffer geen wapen uit zijn auto, maar een kettingzaag.