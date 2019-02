Geen straf voor eigenaresse ijssalon Hilversum

De rechtbank in Utrecht heeft Gillyon Emanuels woensdag ontslagen van rechtsvervolging. De vrouw stond terecht voor de mishandeling van een jongere. De rechtbank achtte die mishandeling bewezen, maar stelde vast dat de vrouw die in begrijpelijk zeer geëmotioneerde toestand heeft gepleegd.

Emanuels was destijds, in augustus 2017, eigenaresse van een ijssalon en Surinaams eethuis in Hilversum. Zij was geruime tijd doelwit van een groep hangjongeren, die haar beledigden en intimideerden. Op de bewuste dag werd Emanuels, in het bijzijn van haar 2-jarige zoontje, bekogeld met een mandarijn en door drie jongeren gediscrimineerd. De vrouw raakte daardoor zo over haar toeren, dat zij een dweilstok uit haar zaak haalde en een van de jongeren daarmee een paar keer sloeg. Beelden daarvan werden via social media verspreid.

De rechtbank vindt de gemoedsbeweging voorstelbaar en ziet deze daarom als een strafuitsluitingsgrond.