Geen straf voor demonstranten bij Kallemooi

Drie personen die vorig jaar het Kallemooi-feest op Schiermonnikoog verstoorden, hebben dinsdag geen straf gekregen bij de kantonrechter in Leeuwarden.

Kallemooi is een pinksterfeest op het Waddeneiland. Een haan wordt als symbool van vruchtbaarheid in een mand gezet die drie dagen in een hoge mast hangt. Met een paar andere betogers ging het trio op 19 mei 2018 voorbij een afzetting. Ze werden gelijk opgepakt en aan land gezet. Een vrouw uit Heerlen had zich bij de viering in 2017 al eens vastgeketend aan de paal.

De officier van justitie vindt dat het trio schuldig is, maar geen straf verdient. Een goed voorstel volgens de rechter. Hij had nog een tip voor de demonstranten: „Je moet proberen met de mensen daar in gesprek te komen.”

Kallemooi staat al een tijd ter discussie. Ook voor dit jaar heeft de gemeente Schiermonnikoog een vergunning verleend. Het Comité Dierennoodhulp vocht dit vorige maand zonder succes aan bij de bestuursrechter.