Geen straf voor accountant ex-VVD-voorzitter

De accountant van voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer is vrijuit gegaan in een tuchtzaak bij de Accountantskamer over door hem goedgekeurde jaarrekeningen. De door Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) van Pieter Lakeman aangespannen aanklacht werd ongegrond verklaard.

Keizer raakte vorig jaar in opspraak toen uit onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money bleek dat hij als begrafenisondernemer voor een prikje eigenaar was geworden van het uitvaartbedrijf De Facultatieve, waarbij hij bovendien dubbele petten droeg. Hij legde zijn functie als VVD-voorzitter neer om de partij niet verder in diskrediet te brengen.

Lakeman, bekend van zijn strijd tegen de voormalige bank DSB, vindt dat de betrokken accountant van kantoor EY onware verklaringen heeft afgelegd.

De klacht werd volgens Lakeman afgewezen vanwege een procedurele fout, waar een misverstand aan ten grondslag zou liggen. Lakeman laat weten in beroep te gaan. Accountantskantoor EY zegt „tevreden” te zijn over de uitspraak.

Lakeman heeft ook aangifte gedaan tegen Keizer wegens oplichting. Het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie daarmee aan de slag gaat.