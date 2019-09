Geen straf meer in Middelburgse noodweerzaak

Middelburger Robert ter B. gaat alsnog vrijuit voor het doden van een 19-jarige plaatsgenoot op 1 maart 2014. Het gerechtshof in Den Bosch vond maandag dat er sprake was van noodweerexces.

In februari 2016 kreeg hij zes jaar cel van het hof in Den Bosch. De Hoge Raad vond echter dat de zaak over moest. Volgens de hoogste rechter was niet te begrijpen hoe het hof de verklaring van Ter B. aannemelijk vond en tegelijk vond dat er geen sprake was van noodweer.

De steekpartij deed zich voor na een nieuwe schermutseling tussen Ter B., die door zijn autisme als zonderling werd beschouwd, en de man die hem al langer treiterde. Op de bewuste dag had het latere slachtoffer de man enkele keren geslagen en achtervolgd tot in het halletje van een café. Daar stak Ter B. zijn belager neer.

Volgens het hof was het grijpen naar een mes niet proportioneel, maar wel te begrijpen door zijn hevige gemoedsopwelling en benarde situatie in het kleine halletje.