Geen stille motoren AWACS en geen geld geluidsoverlast

Er komen geen stillere motoren in de lawaaiige AWACS-radartoestellen. En de mensen in Schinveld en Brunssum, vlak bij de NAVO-basis, hoeven voorlopig niet te rekenen op de door de gemeenten Brunssum en Beekdaelen gevraagde miljoenen voor het bestrijden van het vliegtuiglawaai.

Dat blijkt uit een reactie van staatssecretaris Barbara Visser (VVD) van Defensie na een bezoek maandag aan de gemeentebesturen van Beekdaelen en Brunssum.

Beide gemeenten hadden 200 miljoen gevraagd voor een leefbaarheidsfonds, onder meer om woningen te isoleren. Maar Visser zei daarvoor geen geld te hebben. „Ik snap dat mensen hier geluidsoverlast ervaren”, zei Visser. „Maar ik kan niet zeggen dat de vliegbasis weg moet. Op eerdere verzoeken om stillere motoren hebben we als antwoord nee gekregen. Ik kan die vraag natuurlijk opnieuw stellen, maar je moet reëel zijn: die kans is vrij klein”, aldus Visser.

Ze wil in een vervolggesprek met beide gemeenten wel kijken hoe een eventueel leefbaarheidsfonds eruit zou moeten zien: „Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn. Maar de vliegtuigen zijn er nu eenmaal. We zullen kijken hoe we de geluidsoverlast verder kunnen beperken.”

Wethouder Jeanette Quadvlieg van Beekdaelen reageerde teleurgesteld. „Het is inmiddels een rituele dans aan het worden”, zei ze. „Ze zegt wel over het leefbaarheidsfonds te willen praten, maar komt niet met iets concreets. Ze zegt in gesprek te willen blijven, maar het is opnieuw een herhaling van zetten.”

Tijdens het bezoek van Visser hielden enkele tientallen inwoners van Beekdaelen en Brunssum voor het gemeentehuis in Schinveld een lawaaidemonstratie. De radarvliegtuigen van de NAVO voeren vanaf de naburige Duitse vliegbasis Geilenkirchen vluchten uit, waarbij ze laag over Schinveld en Brunssum heen vliegen. Veel inwoners willen dat dat stopt.