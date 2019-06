Geen spreekrecht vader ‘meisje van Nulde’

De vader van ‘het meisje van Nulde’ krijgt van de rechtbank in Zutphen niet de gelegenheid de man toe te spreken die zijn dochter heeft gedood. Dat meldde diens advocaat Sébas Diekstra maandagavond.

De raadsman deed de rechtbank een formeel verzoek tot spreekrecht op de zitting op 1 juli. Dan wordt het verzoek besproken van het Openbaar Ministerie om de tbs-maatregel van Mike J. te verlengen. J. is in 2003 veroordeeld voor het doden van het meisje. Vader Martin Huisman deed in 2017 al eenzelfde verzoek dat ook werd afgewezen. Hij heeft nooit in de rechtszaal het woord mogen voeren, zegt zijn advocaat. Omdat de situatie ten opzichte van 2017 niet is veranderd, wijst de rechtbank ook nu het verzoek af.

In de zomer van 2001 spoelde op Strand Nulde het rompje aan van een toen onbekend meisje. Pas maanden later werd bekend dat het ging om de 4-jarige Rowena Rikkers uit Dordrecht. Advocaat Diekstra kon maandag nog niet inhoudelijk ingaan op de beslissing van de rechtbank.