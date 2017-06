Geen spreekrecht familie „Meisje van Nulde”

De nabestaanden van Rowena Rikkers, ook bekend als het Meisje van Nulde, mogen niet het woord voeren in een komende zitting in deze zaak voor de rechtbank in Zutphen. Volgens het Openbaar Ministerie is het verzoek van vader Martin Huisman en zijn dochter Rochelle afgewezen. Het OM wil tijdens de zitting verlenging vragen van de tbs-maatregel voor Mike J., de man die is veroordeeld voor de dood van Rowena.

J. was de stiefvader van het kind, dat in 2001 op vierjarige leeftijd overleed na mishandelingen. Haar lichaamsdelen en haar verminkte hoofd werden later teruggevonden bij Hoek van Holland en het strand Nulde aan het Veluwemeer.

Stiefvader J. kreeg in 2003 twaalf jaar cel en tbs opgelegd. De tbs-maatregel wordt om de twee jaar getoetst bij de rechtbank. De wet staat het niet toe dat nabestaanden tijdens zo’n zitting mee mogen praten. De nabestaanden zijn verbolgen dat J. zonder overleg met nabestaanden onbegeleid verlof heeft gekregen.