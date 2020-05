Geen sporen van geweld op lichaam dode Rotterdamse

Sectie op het lichaam van de vrouw die op 23 april dood werd gevonden in een woning in de Gratamastraat in Rotterdam, hebben geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Dat meldt de politie vrijdag. De politie onderzoekt niettemin de rol van een vriend van de vrouw bij haar overlijden en het onontdekt houden van haar dood. Deze 62-jarige man overleed in januari en had regelmatig contact met de vrouw.

De politie vermoedt op basis van onderzoek dat de vrouw jaren dood in het huis heeft gelegen. De doodsoorzaak staat nog niet vast. Dat geldt ook voor de identiteit van de vrouw, al zegt de politie dat het sterke vermoeden bestaat dat het gaat om de bewoonster van het huis.

In de woning van de Rotterdamse vriend aan de Van Moorselstraat heeft de politie sporenonderzoek gedaan. Leden van beide families en andere getuigen worden gehoord om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.