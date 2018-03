Geen sporen van geweld op dode Leeuwarder

Op het lichaam van de Leeuwarder die zaterdag overleed tijdens zijn arrestatie, zijn geen uiterlijke sporen van geweld aangetroffen die hebben bijgedragen aan zijn overlijden. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland woensdag gezegd op basis van het voorlopig sectierapport.

De politie was zaterdagavond afgekomen op een ruzie in de woning van de dertigjarige man in de wijk Techum in Leeuwarden. De agenten gingen eerst in gesprek met de aanwezigen, maar even later moesten ze de man aanhouden. Hiertegen verzette hij zich. Na een worsteling werd de man onwel. Reanimatie door de politie en hulp van ambulancemedewerkers mochten niet meer baten. De Leeuwarder overleed ter plaatse.

Over de toedracht van de ruzie is nog niets bekend. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd.