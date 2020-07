Geen slachtoffers bij brand in Duiven

Bij de zeer grote brand die vrijdagmorgen is uitgebroken bij een autosloperij in Duiven zijn geen slachtoffers gevallen. Dat heeft een woordvoerder van de brandweer gezegd. De brand is nog niet onder controle. De brandweer spant zich vooral in om uitbreiding van het vuur naar terreinen naast de autosloperij te voorkomen.

Meer dan twintig brandweerwagens zijn uitgerukt om de brand te bestrijden. Daarnaast zijn politie, marechaussee en hulpverleners van de GGD ingeschakeld. Omdat het „een van de heetste dagen van het jaar is”, aldus de brandweerwoordvoerder, houden de hulpverleners extra vaak een eet- en drinkpauze. Ook worden de manschappen in hun warme brandweerpakken sneller afgelost. „We hebben dubbele bezetting nodig”, zegt de woordvoerder.