Geen sirenes in deel van Nederland

In delen van Nederland zijn maandagmiddag de sirenes niet afgegaan. Dat kwam volgens de veiligheidsregio’s door een storing in het systeem. Er wordt nog uitgezocht waardoor het precies is misgegaan en op welke plaatsen de sirene niet heeft geklonken.

Sirenes werkten niet in onder meer delen van Noord-Limburg, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Diverse veiligheidsregio’s waarschuwden rond kwart voor twaalf dat de sirenes mogelijk niet zouden afgaan. Bij een eventueel incident worden de inwoners via een NL-Alert gewaarschuwd.

De sirenes, die worden gebruikt om mensen te waarschuwen voor acuut gevaar bij grote calamiteiten, worden iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest.