Geen schadevergoeding voor missen klassenfoto

De Maria Montessorischool in Den Haag hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan een moeder. Haar twee dochters stonden vorig jaar niet op klassenfoto’s, omdat de fotograaf op de eerste dag van het Offerfeest langskwam. De meisjes waren toen niet op school. Dat was geen discriminatie, heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald.

De kantonrechter vond eerder dat het wel discriminerend was en veroordeelde de school tot 250 euro schadevergoeding per kind.

Volgens het gerechtshof was de fotograaf per ongeluk uitgenodigd op de dag van het Offerfeest. De school had zich vergist in de datum van het islamitische feest. Om de moslimouders tegemoet te komen, is de schoolfotograaf die dag eerder begonnen. Bovendien zijn er later aparte foto’s van de beide meisjes gemaakt. „Daarnaast zijn door de adjunct-directeur van de school, die amateurfotograaf is, later opnieuw klassenfoto’s gemaakt. Op die nieuwe klassenfoto’s, die gratis ter beschikking zijn gesteld, staan wel alle leerlingen”, aldus het hof. De rechters vinden daarom dat de school genoeg heeft gedaan „om het gevolg van de onbedoeld ongelukkige uitkomst van de planning te compenseren”.