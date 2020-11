Geen schaatstochten deze winter in Kop van Overijssel door corona

Als het deze winter hard gaat vriezen, zullen er vanwege de coronamaatregelen toch geen toertochten voor schaatsers zijn in de Kop van Overijssel. De omgeving van het Nationaal Park Weerribben-Wieden trekt altijd vele duizenden liefhebbers van schaatsen op natuurijs, maar volgens burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland is het vrijwel onmogelijk om schaatstochten te organiseren die coronaproof zijn. Tochten als de Overijsselse Merentocht, de Belterweidetocht en de Blokzijler Merentocht zijn daarom al afgelast voordat er ijs in zicht is.

Nog afgezien van de voorgeschreven 1,5 meter afstand tussen mensen en het huidige verbod op groepsvorming, zorgen schaatstochten ook traditiegetrouw voor een grote belasting van de hulpdiensten en de zorg. Zodra er natuurijs ligt stromen de wegen naar de Kop van Overijssel vol en moeten maatregelen worden genomen. De laatste keer dat er veel toertochten waren, stonden er zo’n 50.000 schaatsers op het Overijsselse ijs.

Bats denkt wel dat er ook zonder georganiseerde tochten nog grote aantallen schaatsliefhebbers naar zijn gemeente zullen afreizen, zodra er ijs ligt. Steenwijkerland besluit op dat moment welke maatregelen genomen moeten worden.