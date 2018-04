Geen rijksmuseum voor design in Evoluon

Er komt geen rijksmuseum voor design in het Evoluon in Eindhoven. Om uiteenlopende redenen is de wens van de provincie Noord-Brabant niet realistisch, aldus Gedeputeerde Staten donderdag.

Het idee voor een designmuseum in het Evoluon ontstond vorig jaar omdat eigenaar Philips het beeldbepalende gebouw wil verkopen. Volgens de provincie is het rijk zeer terughoudend met het benoemen van rijksmusea en is het bezit van een rijkscollectie een voorwaarde. Bovendien heeft Philips tot dusver alleen marktpartijen benaderd voor een overname en ondergaat het Stedelijk Museum in Den Bosch op dit moment al de transformatie naar een Design Museum.

De provincie benadrukt dat er in Eindhoven wel plannen bestaan voor een internationaal toonlaboratorium waarin de Nederlandse ontwerptraditie en kracht van Dutch Design permanent gepresenteerd kunnen worden.

Het Evoluon was tot 1989 open als techniek- en wetenschapsmuseum. Tegenwoordig is het rijksmonument in gebruik als congresruimte en evenementenlocatie. In het zuiden van Nederland is tot dusver geen enkel rijksmuseum te vinden.