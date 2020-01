Geen resten Tanja Groen in graf Maastricht gevonden

Het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen heeft woensdag geen resultaat opgeleverd. In het graf op een kerkhof in Maastricht dat is doorzocht, zijn haar stoffelijke resten niet gevonden. De politie laat weten dat het graf weer is gedicht en dat de begraafplaats weer toegankelijk is voor bezoekers.

De politie en het Nederlands Forensisch Instituut zochten na een tip in een graf op het kerkhof in Heugem (gemeente Maastricht) vergeefs naar de stoffelijke resten van de 18-jarige studente, die op 31 augustus 1993 na een feestavond in Maastricht verdween. Ze kwam nooit op haar kamer in het dorp Gronsveld aan.

De politie opende woensdag een graf van een in 1993 overleden man op het kerkhof. Dat gebeurde na een tip, die volgens de politie heel serieus was. Volgens die tip zou Tanja Groen in het graf zijn neergelegd. Na een dag graven en onderzoeken bleek de tip echter onjuist.

De familie van Tanja Groen is op de hoogte gesteld. Peter R. de Vries, die de belangen van de familie behartigt, zei na afloop dat de familie zeer teleurgesteld is. „We hadden gehoopt dat het dit keer raak zou zijn”, aldus De Vries. „De aanwijzingen waren zo concreet dat de politie deze niet kon en mocht negeren.”