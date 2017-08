Er is geen relatie tussen het incident met het witte bestelbusje in Rotterdam, dat volgeladen was met gasflessen, en de aanslagen in Spanje. Dat zegt een gerechtelijke bron tegen persbureau Reuters.

De waarschuwing over de dreiging in Rotterdam kwam van de Spaanse politie. Volgens de bron werd de tip gegeven op basis van onderzoek van de Spaanse Guardia Civil, dat al langer liep en is er geen directe relatie met de aanslagen in Barcelona en Cambrils.