Geen raadsdebat in Gouda over moskee

De Goudse gemeenteraad komt voor de verkiezingen niet meer bijeen om te debatteren over de komst van een nieuwe moskee. Voor zo’n debat is in de gemeenteraad geen meerderheid, zo bleek vrijdagmorgen na onderling overleg tussen diverse partijen.

SGP-fractievoorzitter Rozendaal had om zo’n raadsdebat gevraagd omdat voor hem onduidelijk blijft of er tussen de initiatiefnemers voor een nieuwe moskee, die aan de Antwerpseweg gehuisvest zal worden, en tussen aanhangers van de radicale islam banden bestaan.